米ファンド、税制改革案受けインフレ連動債などに資金流入＝リッパー

[ニューヨーク 5日 ロイター] - トムソン・ロイター傘下の投資情報会社リッ パーが5日発表した米国を拠点とするファンドの週間資金動向(4日までの週)によると 、トランプ政権の税制改革案発表を受け、金利やインフレの上昇で利益が出るファンドへ のシフトがみられた。 ホワイトハウスは先週、税制改革案の概要を発表。シンクタンクのタックス・ポリシ ー・センターの推計によると、同案による減税効果は5兆9900億ドル規模になる見込 み。リッパーのアナリスト、パット・キーオン氏は「この税制改革案が可決されれば、成 長が見込めることから物価を押し上げる」との見方を示した。 とはいえ、同案の発表は投資家の株買いを刺激するには不十分だったようで、株式型 ミューチュアルファンドと上場投資信託(ETF)は10億ドルの流出超。ただ、前週の 97億ドルからは流出額が縮小した。 インフレ連動債など、インフレ進行時に利益が増える債券ファンドは4億3200万 ドルの流入超となり、3月以降では最大の流入となった。 米国債ファンドは2億7000万ドルの流出超。不動産ファンドは5億2400万ド ルの流出超で、6月以来最大の流出だった。貴金属ファンドも3億3300万ドルの流出 超で、8月以来初の流出となった。 課税債券ファンド全体では40億ドルの流入超で、13週連続の流入となった。 Sector Flow Chg ($blns) % Assets Assets ($blns) Count All Equity Funds -1.020 -0.02 6,444.525 12,184 Domestic Equities -1.417 -0.03 4,416.035 8,671 Non-Domestic Equities 0.398 0.02 2,028.490 3,513 All Taxable Bond Funds 4.010 0.16 2,576.039 6,068 All Money Market Funds -3.862 -0.15 2,590.225 1,067 All Municipal Bond Funds -0.140 -0.04 397.823 1,468 (い)