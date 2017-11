ＮＹ市場サマリー（27日）

[27日 ロイター] - <為替> 税制改革法案の討議再開が注目されるなか、翌日にパウエル次期連邦準備 理事会(FRB)議長の承認公聴会を控え、当初軟調だったドル指数が上昇に転じた。 主要6指数に対するドル指数は一時は9週間ぶりの低水準となる92.496 まで下げたものの、その後は0.12%高の92.893に戻した。 減税実施が遅延するとの懸念がここ数週間ほどドルに対する重しとなっていたが、ト ランプ米大統領はこの日、税制改革法案は「順調に進捗している」とツイート。XE(ト ロント)の首席市場ストラテジスト、レノン・スウィーティング氏は市場はこのところ非 常に敏感になっているとし、「トランプ氏のツイートは市場の大きな動意となった」と述 べた。 朝方発表の10月の新築住宅販売戸数が年率換算で前月比6.2%増の68万500 0戸と、2007年10月以来、10年ぶりの高水準となったこともドル指数の支援要因 となった。 ただドル/円は0.45%下落。今週は28日に上院銀行委員会でパウエル次 期FRB議長の承認公聴会が予定されているほか、29日にはイエレン米FRB議長が議 会証言を行う。前出のスウィーティング氏は、イベントが目白押しとなっていることで警 戒感が出ていることが円の上昇の背景にある可能性があるとしている。 NY外為市場: <債券> 30年債利回りが上昇。朝方発表された10月の米新築住宅販売が10年 ぶりの高水準となったことを受け、FRBが12月に追加利上げに踏み切り、来年にも数 回の利上げを実施するとの観測が強まった。 新築住宅販売指標を受け、30年債利回りは一時約2カ月半ぶりの水準 に上昇。終盤の取引では6/32安、利回りは2.7700%近辺で推移した。 10月の新築住宅販売戸数は年率換算で前月比6.2%増の68万5000戸となり 、2007年10月以来、10年ぶりの高水準となった。戸数は前月比で3カ月連続のプ ラスとなった。 10年債と2年債利回りも一時上昇したものの、終盤には下 げに転じた。2・10年債利回り格差は一時56.30ベーシスポイント (bp)と、2007年10月以来の低水準となった。 米金融・債券市場: <株式> ほぼ横ばいで取引を終えた。アマゾン・ドット・コムAMZN.Oの上昇がエネ ルギー株の下げを相殺し、取引時間中は主要株価3指数が最高値を更新する場面もあった 。 米国株式市場: <金先物> 対ユーロでのドル安進行に伴う割安感などを背景に買いが入り、反発し た。中心限月12月物の清算値は前週末比7.10ドル(0.55%)高の1オンス=1 294. 40ドル。 外国為替市場では、対ユーロでのドル安地合いがこの日も継続。ドル建てで取引され る金塊などの商品に割安感が生じたことから、金が買われた。 ただ、翌28日には次期米FRB議長に指名されたパウエル氏による議会証言を控え ているほか、トランプ大統領が税制改革法案の議会通過に向けて上院共和党議員らと協議 する見通しであるため、議会証言や協議の行方を見極めたいとの思惑も広がり、この日は 様子見ムードも強かった。 NY貴金属: <米原油先物> 米国内でのシェールオイル増産の動きや、石油輸出国機構(OPE C)主導の協調減産延長をめぐる先行き不透明感などを背景に4営業日ぶりに反落した。 米国産標準油種WTIの中心限月1月物の清算値は前週末比0.84ドル(1.42%) 安の1バレル=58.11ドル。2月物は0.75ドル安の58.16ドルとなった。 米石油サービス会社ベーカー・ヒューズが週末に発表した国内の石油掘削リグ稼働数 は前週比9基増となった。また、米エネルギー情報局(EIA)のデータでは米国内の産 油量が昨年半ばから15%増加して日量966万バレルに達し、主要産油国であるサウジ アラビアやロシアの産油量に近づきつつあるとの報も流れた。これを受けて、原油相場は 未明から軟調に推移。前週末の清算値が2日連続で約2年5カ月ぶりの高値を更新してい た反動からこの日は利益確定の売りも出やすく、午前中には一時57.55ドルまで下落 した。 さらに、ロイタ−が関係者の話として伝えたところによると、ロシアのサハリン沖の 石油・天然ガス開発事業「サハリン1」の産油量は来年1月から約25%増の日量25─ 26万バレルになる見通しで、この報道も圧迫材料となったもよう。 30日にはOPEC加盟国が非加盟国を交えて総会を開き、協調減産の延長について 議論する予定だが、ロシアの合意が得られるかどうか依然不透明感であることも相場の重 しとなった。 NYMEXエネルギー: ドル/円 NY午後4時 111.08/111.09 始値 111.22 高値 111.25 安値 110.85 ユーロ/ドル NY午後4 1.1899/1.1901 時 始値 1.1935 高値 1.1960 安値 1.1896 米東部時間 30年債(指標銘柄) 16時46分 99*20.00 2.7685% 前営業日終値 99*25.00 2.7610% 10年債(指標銘柄) 16時44分 99*09.00 2.3312% 前営業日終値 99*06.50 2.3400% 5年債(指標銘柄) 16時42分 99*24.50 2.0502% 前営業日終値 99*22.25 2.0650% 2年債(指標銘柄) 16時17分 99*17.25 1.7446% 前営業日終値 99*17.00 1.7480% 終値 前日比 % ダウ工業株30種 23580.78 +22.79 +0.10 前営業日終値 23557.99 ナスダック総合 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 前営業日終値 #VALUE! S&P総合500種 2601.42 -1.00 -0.04 前営業日終値 2602.42 COMEX金 12月限 1294.4 +7.1 前営業日終値 1287.3 COMEX銀 12月限 1702.0 +2.8 前営業日終値 1699.2 北海ブレント 1月限 63.84 ‐0.02 前営業日終値 63.86 米WTI先物 1月限 58.11 ‐0.84 前営業日終値 58.95 CRB商品指数 191.6288 ‐0.5866 前営業日終値 192.2154 (