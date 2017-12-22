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米国株式市場・序盤＝ほぼ横ばい、ナイキなど重しに
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#東京外為市場ニュース
December 22, 2017 / 2:42 PM / 4 days ago

米国株式市場・序盤＝ほぼ横ばい、ナイキなど重しに

2 分で読む

    ［２２日　ロイター］ - 
                   　現在値  前日比     ％      始値  コード
 ダウ工業株３０種  24761.05  -21.24  -0.09  24764.04        
 　前営業日終値    24782.29                           
 ナスダック総合     6948.08  -17.28  -0.25   6958.02         
 　前営業日終値     6965.36                           
 Ｓ＆Ｐ総合５００   2682.64   -1.93  -0.07   2684.22        
 種                                                   
 　前営業日終値     2684.57                           
 
    
米国・株式市場概要    here?#/6J/eq
ダウ工業株３０種    here.DJI&st=RIC#/Overview
ナスダック指数    here.IXIC&st=RIC#/Overview
Ｓ＆Ｐ５００種    here.SPX&st=RIC#/Overview
米国概要    here#/6J/overview
日本語ニューストピックガイド    here
US STOCKS SNAPSHOT-Wall St opens flat; Nike among biggest dra
gs   
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^>
 (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない場合があり
ます)

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