[ロサンゼルス 19日 ロイター] - 米ロサンゼルスの検視当局は19日、昨年10月に66歳で死去したロック・ミュージシャンのトム・ペティさんの死因は、7種類の薬物の偶発的な過剰摂取による「多臓器不全」だったと発表した。

フェンタニル、オキシコドンなどの毒性の混合が死につながったとし、検視報告は偶発的な死だったと結論付けた。

ペティさんは昨年10月2日、カリフォルニア州マリブにある自宅で心肺停止状態で発見され、UCLAメディカルセンターに搬送されたが、蘇生しなかった。

ペティさんは、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズとして人気を獲得し、「Free Fallin」「Don’t Come Around Here No More」などのヒット曲で知られる。2002年にはトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズとしてロックの殿堂入りを果たした。