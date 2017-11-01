10月のタイＣＰＩ、前年比0.86％上昇　予想上回る

［バンコク １日 ロイター］ - タイ商業省が１日発表した１０ 月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比０．８６％上昇し、予想を小幅 に上回った。ただ、タイ中央銀行の目標は依然下回っており、金融緩和 策を維持する余地が残った。 ロイター調査による予想は０．８２％の上昇。前月は０．８６％上 昇だった。 １０月のＣＰＩは、生鮮食品とエネルギーを除いたコアベースで前 年比０．５８％上昇。ロイター調査の予想中央値と一致した。 １─１０月で見ると、総合ＣＰＩは０．６２％上昇、コアＣＰＩは ０．５４％上昇した。 タイ中銀が予想する今年のＣＰＩ上昇率は０．６％で、目標レンジ （１─４％）を下回る見通し。レンジ到達は２０１８年半ばと見込んで いる。 中銀は９月の前回会合で政策金利を１．５０％に据え置いた。政府 や企業からはバーツ高抑制のために利下げを求める声もある。 次回の中銀政策会合は１１月８日で、大半のアナリストは年内の金 利据え置きを予想している。 Month Oct Sept Aug July Headline CPI index 101.38 101.22 100.64 100.53 %y/y change +0.86 +0.86 +0.32 +0.17 %m/m change +0.16 +0.58 +0.11 -0.13 Core CPI index 101.53 101.44 101.35 101.30 %y/y change +0.58 +0.53 +0.46 +0.48 %m/m change +0.09 +0.09 +0.05 +0.08 Food/Beverage %y/y change +0.40 +0.06 -0.92 -0.55 %m/m change +0.23 +0.70 -0.24 -0.38 Non-Food/Beverage %y/y change +1.11 +1.32 +1.03 +0.57 %m/m change +0.12 +0.50 +0.32 +0.01 (ーからご覧ください)