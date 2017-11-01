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10月のタイＣＰＩ、前年比0.86％上昇　予想上回る
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2017年11月1日 / 04:57 / 1日前

10月のタイＣＰＩ、前年比0.86％上昇　予想上回る

2 分で読む

    ［バンコク　１日　ロイター］ - タイ商業省が１日発表した１０
月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比０．８６％上昇し、予想を小幅
に上回った。ただ、タイ中央銀行の目標は依然下回っており、金融緩和
策を維持する余地が残った。
    ロイター調査による予想は０．８２％の上昇。前月は０．８６％上
昇だった。
    １０月のＣＰＩは、生鮮食品とエネルギーを除いたコアベースで前
年比０．５８％上昇。ロイター調査の予想中央値と一致した。
    １─１０月で見ると、総合ＣＰＩは０．６２％上昇、コアＣＰＩは
０．５４％上昇した。
    タイ中銀が予想する今年のＣＰＩ上昇率は０．６％で、目標レンジ
（１─４％）を下回る見通し。レンジ到達は２０１８年半ばと見込んで
いる。
    中銀は９月の前回会合で政策金利を１．５０％に据え置いた。政府
や企業からはバーツ高抑制のために利下げを求める声もある。
    次回の中銀政策会合は１１月８日で、大半のアナリストは年内の金
利据え置きを予想している。
    
    
    
 Month               Oct     Sept    Aug     July
 Headline CPI index  101.38  101.22  100.64  100.53
 %y/y change         +0.86   +0.86   +0.32   +0.17
 %m/m change         +0.16   +0.58   +0.11   -0.13
                                             
 Core CPI index      101.53  101.44  101.35  101.30
 %y/y change         +0.58   +0.53   +0.46   +0.48
 %m/m change         +0.09   +0.09   +0.05   +0.08
                                             
 Food/Beverage                               
 %y/y change         +0.40   +0.06   -0.92   -0.55
 %m/m change         +0.23   +0.70   -0.24   -0.38
                                             
 Non-Food/Beverage                           
 %y/y change         +1.11   +1.32   +1.03   +0.57
 %m/m change         +0.12   +0.50   +0.32   +0.01
 
    
    

    
 (ーからご覧ください)

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