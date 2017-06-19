〔マーケットアイ〕金利：国債先物が小幅続落で寄り付く、イベント一巡で方向感欠く

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＜０９：０２＞ 国債先物が小幅続落で寄り付く、イベント一巡で方向感欠く
国債先物中心限月９月限は前営業日比２銭安の１５０円４１銭と小幅続落して寄り付いた。ただ、下値を売り込む動きは見られず、前営業日終値付近で方向感に欠く値動きとなっている。現物は閑散。
市場では「前週末の日銀総裁会見は新味に欠く内容。金融政策に絡む内外イベントが一巡し、朝方は動意に乏しい展開。グローバルにインフレ圧力が弱く、金利が上がる状況ではない」（証券）との声が聞かれた。
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