米ロックミュージシャンのトム・ペティさん死去、搬送先の病院で

[ロサンゼルス 2日 ロイター] - 米ロック・ミュージシャンのトム・ペティさんが2日、南カリフォルニアの病院で死去した。66歳だった。家族の代理としてマネージャーが声明で明らかにした。

声明によると、ペティさんは2日朝、カリフォルニア州マリブにある自宅で心肺停止状態で発見され、UCLAメディカルセンターに搬送されたが、蘇生しなかった。

家族やバンドメンバー、友人らに囲まれて静かに息を引き取ったという。

ペティさんは、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズとして人気を獲得し、「Free Fallin」「Don’t Come Around Here No More」などのヒット曲で知られる。デビュー40周年記念ツアー中で、9月にはロサンゼルスのハリウッドボウルで3回公演を行っていた。11月にもニューヨークで2回公演する予定だった。

2002年にはトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズとしてロックの殿堂入りを果たした。

1980年代にボブ・ディラン、ロイ・オービソン、ジョージ・ハリスン、ジェフ・リンと共に「トラベリング・ウィルベリーズ」を結成したことでも知られる。

ディランさんはローリング・ストーン誌に2日、ペティさんの死去は「衝撃的なニュース」だと述べ、偉大な演奏者で友人であり決して彼を忘れない、と語った。