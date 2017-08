UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝小動き、ＦＯＭＣ控え

[14日 ロイター] - 14日のアジア通貨は、米連邦公開市場委員会(FOMC )の結果発表を控え、小動き。今後の利上げペースやインフレ見通しに関心が集まってい る。 韓国ウォンは0.3%高。前日の下げを取り戻した。 台湾ドル、シンガポールドルは小幅安。それぞれ0.05%、0. 03%下落している。 人民元は0.06%高。3日ぶりに反落している。この発表の経済指標は まちまちの内容だった。5月の鉱工業生産は予想を若干上回ったが、固定資産投資は予想 を下回った。 オナダのシニアトレーダー、スティーブン・インズ氏は、この日の指標について「支 援材料となりそうだ。アジア市場の地合い全体に良い影響を与えると思う。リスクオン・ ムードが広がるはずだ」と述べた。 ウォンは4日ぶりに反発。米ハイテク株の上昇で売り圧力が和らいだ。ソウル株式市 場の電気・電子セクター指数は一時1.3%上昇。その後は伸び悩んでいる。 0541GMT(日本時間午後2時41分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0541 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.060 110.05 -0.01 Sing dlr 1.381 1.3807 -0.03 Taiwan dlr 30.243 30.227 -0.05 Korean won 1124.600 1128.3 +0.33 Baht 33.918 33.92 +0.01 Peso 49.520 49.535 +0.03 Rupiah 13285.000 13290 +0.04 Rupee 64.323 64.33 +0.02 Ringgit 4.260 4.261 +0.02 Yuan 6.796 6.7989 +0.04 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.060 117.07 +6.37 Sing dlr 1.381 1.4490 +4.92 Taiwan dlr 30.243 32.279 +6.73 Korean won 1124.600 1207.70 +7.39 Baht 33.918 35.80 +5.55 Peso 49.520 49.72 +0.40 Rupiah 13285.000 13470 +1.39 Rupee 64.323 67.92 +5.59 Ringgit 4.260 4.4845 +5.27 Yuan 6.796 6.9467 +2.21 (覧ください)