UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝総じて下落、北朝鮮情勢の緊張でウォン大幅安

[9日 ロイター] - 9日のアジア通貨は総じて下落。北朝鮮が 米領グアム周辺に向けてミサイルを発射する作戦を「慎重に検討」して いると表明したことを受けて、韓国ウォンが約8週間ぶりの大幅な下落 を記録する勢いとなっている。 ウォンは0556GMT(日本時間午後2時56分)現在、 0.6%安の1ドル=1134.8ウォン。 北朝鮮の発表に先立ち、トランプ米大統領は、北朝鮮が米国をこれ 以上脅かせば「世界がこれまで目にしたことのないような炎と怒りに直 面することになる」と発言していた。 OANDAのシニアトレーダー、スティーブン・インズ氏は「いつ か来た道だが、実際に衝突が起きるまで事態の推移に注目が集まるだろ う。ただ、過去の例では市場の反応が鈍ることが多かった。今後24時 間は、流動性の状況と事態の推移を注視する必要がある」と指摘した。 インドルピーとインドネシアルピアは小幅安。一時 それぞれ0.3%、0.1%下落した。 人民元は0.2%上昇し、2016年10月以来の高値 。3営業日連続の上昇となっている。 シンガポール市場は、祝日のため休場。 フィリピンペソは、他のアジア通貨の下落を背景に一時 0.5%下落。これで3日続落となっており、約8週間ぶりの下落率を 記録する勢い。 国際通貨基金(IMF)は、2017年のフィリピンの経済成長率 予想を6.6%とし、2月に示した6.8%から下方修正した。 0529GMT(日本時間午後2時29分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.960 110.3 +0.31 Taiwan dlr 30.220 30.201 -0.06 Korean won 1135.000 1125.1 -0.87 Baht 33.260 33.256 -0.01 Peso 50.670 50.44 -0.45 Rupiah 13327.000 13312 -0.11 Rupee 63.763 63.63 -0.22 Ringgit 4.286 4.284 -0.05 Yuan 6.693 6.7080 +0.23 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 109.960 117.07 +6.47 Taiwan dlr 30.220 32.279 +6.81 Korean won 1135.000 1207.70 +6.41 Baht 33.260 35.80 +7.64 Peso 50.670 49.72 -1.87 Rupiah 13327.000 13470 +1.07 Rupee 63.763 67.92 +6.52 Ringgit 4.286 4.4845 +4.63 Yuan 6.693 6.9467 +3.79 (」メニューからご覧ください)