UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝総じて下落、ウォン4週間ぶり安値

[10日 ロイター] - 10日のアジア通貨は総じて軟調。北朝 鮮情勢の緊張を背景に、韓国ウォンが前日に続き、大幅に値下がりして いる。 北朝鮮国営の朝鮮中央通信(KCNA)は、北朝鮮が中距離弾道ミ サイル4発を米領グアムに向けて発射する計画を8月中旬までに策定す ると伝えた。 KCNAは、トランプ米大統領が8日、北朝鮮がこれ以上米国を脅 かせば「世界がかつて見たことのないような炎と怒りに直面する」と発 言したことは「全く無意味」として一蹴している。 みずほ銀行は、緊張緩和の兆しがみられないと指摘。目先、韓国資 産は引き続き圧力に見舞われる可能性があるとの見方を示した。 ウォンは一時0.8%下落。7月12日以来の安値をつ けた。前日も0.9%下落している。 台湾ドルも0.3%下落。約3週間ぶりの大幅な下落を記 録する勢いとなっている。 インドネシアルピアは約0.1%下落し、約4週間ぶりの安 値。 インドネシアの第2・四半期の国内総生産(GDP)は、市場予想 を下回った。6月の小売売上高も、増加率が前年同期の水準を大幅に下 回っている。 フィリピンペソは0.3%下落し、約2週間ぶりの安値 。前日まで3日連続で下落している。 フィリピンの6月の貿易赤字は縮小。輸入が前年比で2.5%減少 した。 ロイター調査によると、フィリピン中央銀行は10日の政策会合で 、政策金利を据え置く見通しだ。 0459GMT(日本時間午後1時59分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.000 110.06 +0.05 Sing dlr 1.364 1.3634 -0.07 Taiwan dlr 30.314 30.218 -0.32 Korean won 1144.000 1135.2 -0.77 Baht 33.264 33.24 -0.07 Peso 50.710 50.575 -0.27 Rupiah 13342.000 13332 -0.07 Rupee 63.990 63.83 -0.25 Ringgit 4.292 4.287 -0.12 Yuan 6.671 6.6745 +0.05 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.000 117.07 +6.43 Sing dlr 1.364 1.4490 +6.20 Taiwan dlr 30.314 32.279 +6.48 Korean won 1144.000 1207.70 +5.57 Baht 33.264 35.80 +7.62 Peso 50.710 49.72 -1.95 Rupiah 13342.000 13470 +0.96 Rupee 63.990 67.92 +6.14 Ringgit 4.292 4.4845 +4.49 Yuan 6.671 6.9467 +4.13 (」メニューからご覧ください)