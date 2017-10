UPDATE 1-アジア通貨動向（25日）＝小動き、米金融政策・北朝鮮情勢に注目

[25日 ロイター] - 25日のアジア通貨は、総じて小動き。市場では、年内の米利上げの可能性 が意識されているほか、北朝鮮情勢への注目も集まっており、慎重なムードが強い。 市場関係者によると、S&Pグローバル・レーティングが先週、中国と香港を格下げしたことも、慎重 なムードを強める要因となっている。 人民元は、対ドルで下落。中国人民銀行(中央銀行)が基準値(中間値)を元安水準に設定した。ただ 、10月中旬の共産党大会を控え、人民銀行が大幅な元安を容認することはないとの見方が多い。 シンガポールドルも下落。同国の8月の消費者物価指数(CPI)は市場予想を下回った。DB Sによると、インフレ圧力は引き続き抑制されており、シンガポール金融管理局は金融政策を据え置く可能 性が高い。 韓国ウォンとフィリピンペソは上昇。アナリストによると、ペソの値上がりは、 合併・買収(M&A)関連の資金流入が背景。 インドルピーは0.05%高の1ドル=64.7600ルピー。ルピーは、米連邦公開市場委 員会(FOMC)以降、約0.7%下落と、アジア通貨で最大の値下がりを記録している。 アナリストは、インドの経常収支や財政収支の悪化を背景に、目先ルピーの下落が続くと予想している 。 インドの4─6月の経常収支は143億ドルの赤字で、赤字幅は4年ぶりの高水準。 政府筋によると、インド政府は、景気減速に歯止めをかけるため、今年度の財政目標を緩和し、最大5 000億ルピー(77億ドル)の追加支出を認めることを検討している。 0538GMT(日本時間午後2時38分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Change on the day at 0538 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.23 111.97 -0.23 Sing dlr 1.3465 1.3455 -0.07 Taiwan dlr 30.168 30.191 +0.08 Korean won 1130 1136.5 +0.56 Baht 33.079 33.1 +0.06 Peso 50.630 50.725 +0.19 Rupiah 13300 13310 +0.08 Rupee 64.78 64.79 +0.01 Ringgit 4.191 4.196 +0.12 Yuan 6.605 6.5890 -0.24 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.23 117.07 +4.31 Sing dlr 1.3465 1.4490 +7.61 Taiwan dlr 30.168 32.279 +7.00 Korean won 1130 1207.70 +6.86 Baht 33.079 35.80 +8.23 Peso 50.630 49.72 -1.80 Rupiah 13300 13470 +1.28 Rupee 64.783 67.92 +4.84 Ringgit 4.191 4.4845 +7.00 Yuan 6.605 6.9467 +5.17 (