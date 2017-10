UPDATE 1-アジア通貨動向（11日）＝底堅い、米税制改革懸念がドルの重しに

[ 11日 ロイター] - アジア新興国の通貨は大半が底堅い展 開。米税制改革に対する懸念がドルの重しとなった。 中国では人民元が対ドルで一進一退。中国人民銀行(中央銀行)が 人民元の対ドル基準値を3週間ぶりの元高水準に設定したが、影響は限 定的だった。 ドル指数は小幅安となり、約2週間ぶりの低水準となった。 タイバーツは0.2%高、台湾ドルは0.5%高 となった。 シンガポールドルとインドネシアルピアは小幅高 。韓国ウォン、フィリピンペソは下落した。 トレーダーは、中国当局が共産党大会を前に人民元の安定性を確保 したがっているという。 0621GMT(日本時間午後3時21分)時点のスポット市場の 人民元は0.02%高の1ドル=6.5806元。前日は0 .65%高だった。 メイバンクの為替ストラテジスト、クリストファー・ウォン氏は「 ドル/オフショア元が大幅に下落し、米ドルも軟化していたにもかかわ らず、この日の対ドル基準値は市場予想よりも上方で設定された」と指 摘。「この動きは第18期中央委員会第7回全体会議(7中全会)や第 19回共産党大会などを控え、当局者が前日の一方向への急激な動きを 懸念している可能性があることを示唆している」との見方を示した。 中国共産党は11日に7中全会を開幕。18日から開かれる5年に 1度の党大会に向け、最終調整を行う。党大会では指導部がほぼ入れ替 わる見通し。 0627GMT(日本時間午後3時27分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0627 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.35 112.44 +0.08 Sing dlr 1.3556 1.3559 +0.02 Taiwan dlr 30.220 30.376 +0.52 Korean won 1136 1135.1 -0.11 Baht 33.190 33.26 +0.21 Peso 51.440 51.44 +0.00 Rupiah 13510 13512 +0.01 Rupee 65.27 65.28 +0.02 Ringgit 4.214 4.217 +0.07 Yuan 6.578 6.5818 +0.06 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.35 117.07 +4.20 Sing dlr 1.3556 1.4490 +6.89 Taiwan dlr 30.220 32.279 +6.81 Korean won 1136 1207.70 +6.28 Baht 33.190 35.80 +7.86 Peso 51.440 49.72 -3.34 Rupiah 13510 13470 -0.30 Rupee 65.265 67.92 +4.07 Ringgit 4.214 4.4845 +6.42 Yuan 6.578 6.9467 +5.61 (」メニューからご覧ください)