UPDATE 1-アジア通貨動向（17日）＝総じて軟調、ペソは上昇

[17日 ロイター] - 17日のアジア通貨は、対ドルで総じて軟調。米連邦準備理事会(FRB) の次期議長人事で、トランプ大統領がタカ派色が濃いとされるジョン・テイラー・スタンフォード大学教授 に好印象を抱いたとのブルームバーグの報道を受けて米長期金利が上昇し、ドルが買われた。 人民元は対ドルで1週間ぶり安値。今週の共産党大会開幕や経済指標発表を控え、警戒感が 強く、目先低調な取引が続く見通し。 韓国ウォンは小幅安。米韓海軍は16日、朝鮮半島周辺の海上で合同演習を開始。北朝鮮情 勢に対する懸念は根強い。 シンガポールドルは下落。シンガポールの9月の非石油部門輸出は予想外の減少となった。電 子機器の輸出が落ち込んだ。 フィリピンペソは1週間ぶりの高値。フィリピンの出稼ぎ労働者からの送金は8月に5カ月 ぶりの高水準を記録した。 0419GMT(日本時間午後1時19分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Change on the day at 0419 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.080 112.18 +0.09 Sing dlr 1.355 1.3510 -0.30 Taiwan dlr 30.180 30.158 -0.07 Korean won 1131.700 1127.8 -0.34 Baht 33.080 33.06 -0.06 Peso 51.300 51.39 +0.18 Rupiah 13492.000 13480 -0.09 Rupee 64.893 64.74 -0.24 Ringgit 4.222 4.2155 -0.14 Yuan 6.602 6.5890 -0.20 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.080 117.07 +4.45 Sing dlr 1.355 1.4490 +6.94 Taiwan dlr 30.180 32.279 +6.95 Korean won 1131.700 1207.70 +6.72 Baht 33.080 35.80 +8.22 Peso 51.300 49.72 -3.08 Rupiah 13492.000 13470 -0.16 Rupee 64.893 67.92 +4.67 Ringgit 4.222 4.4845 +6.23 Yuan 6.602 6.9467 +5.22 (