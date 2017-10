UPDATE 1-アジア通貨動向（24日）＝堅調、ＦＲＢ議長人事やＥＣＢ理事会控えドル買いに慎重

[24日 ロイター] - アジア通貨市場では大半の新興国通過が対ドルで小幅高となった。週内に欧 州中央銀行(ECB)理事会を控えているほか、米連邦準備理事会(FRB)の次期議長人事の発表も近い とみられ、ドル買いに慎重な姿勢が強まった。 FRB議長にタカ派の候補が起用されればドルが上昇し、アジア通貨が圧迫される見込み。 ECBは26日に理事会を開催する。政策の内容が長期的なドル相場の基調を左右する可能性がある。 スコシアバンクのアジア為替ストラテジスト、ガオ・チー氏は「ECBが債券の買い入れをどの程度縮 小し、いつまで延長するかに市場の注目が集まっている」と指摘した。 FRB議長人事もドル相場の材料になるが、直接的な影響を推測するのは困難との見方を示した。 ウォンは1週間ぶりの高値をつけた。 スコシアバンクは顧客向けリポートで「向こう数週間のウォン相場は引き続きリスク志向の変化によっ て動き、米税制改革やFRB議長人事、朝鮮半島を巡る地政学リスクなど外部の不透明要因にも左右されや すい」と分析した。 インドネシア株式市場が過去最高値をつける中、ルピアも上伸した。 シンガポールドルもしっかり。 0424GMT(日本時間午後1時24分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Change on the day as of 0424 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.330 113.42 +0.08 Sing dlr 1.359 1.3618 +0.20 Taiwan dlr 30.251 30.262 +0.04 Korean won 1127.600 1130.2 +0.23 Baht 33.150 33.171 +0.06 Peso 51.475 51.51 +0.07 Rupiah 13525.000 13540 +0.11 Rupee 64.935 65.02 +0.13 Ringgit 4.233 4.236 +0.08 Yuan 6.628 6.6385 +0.16 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.330 117.07 +3.30 Sing dlr 1.359 1.4490 +6.61 Taiwan dlr 30.251 32.279 +6.70 Korean won 1127.600 1207.70 +7.10 Baht 33.150 35.80 +7.99 Peso 51.475 49.72 -3.41 Rupiah 13525.000 13470 -0.41 Rupee 64.935 67.92 +4.60 Ringgit 4.233 4.4845 +5.95 Yuan 6.628 6.9467 +4.81 (