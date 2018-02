UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝総じて軟調、元は約2年ぶり高値

[2日 ロイター] - アジア通貨市場では人民元が約2年ぶりの高値に 上昇したが、他のアジア通貨は総じて下落。米雇用統計の発表を控えて慎重なムードが強 まっており、週間ベースでも下落となる見通し。 今週は米連邦公開市場委員会(FOMC)声明などを受けて、米経済に楽観的な見方 が強まり、ドルが小幅に反発。アジア通貨は上値の重い展開となった。 DBSは「市場は今夜の雇用統計が予想を上回るのではないかと警戒している。1月 の非農業部門就業者数が予想の18万人増を上回り、20万人増を超える可能性も否定で きない」と述べた。 人民元は約0.2%高。中国人民銀行(中央銀行)が基準値を元高方向に設定した。 連休明けのマレーシアのリンギ=も上昇。週間では小幅安となる見通し。 韓国ウォンは約1カ月ぶりの安値に下落。フィリピンペソ、シ ンガポールドルも軟調。 アジア通貨は、元とタイバーツを除いて、週間ベースで下落となる見通し。 今週はフィリピンペソが約1.5%安と、最大の下げを記録。ウォンも1.3%値下 がりしている。 元は週間ベースで0.7%以上の上昇となっている。 0451GMT(日本時間午後1時51分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S.DOLLAR Change on the day at 0451 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.650 109.39 -0.24 Sing dlr 1.312 1.3080 -0.33 Taiwan dlr 29.226 29.207 -0.07 Korean won 1078.700 1071.9 -0.63 Baht 31.340 31.34 +0.00 Peso 51.640 51.58 -0.12 Rupiah 13440.000 13425 -0.11 Rupee 64.070 64.02 -0.09 Ringgit 3.887 3.8995 +0.32 Yuan 6.282 6.2965 +0.23 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 109.650 112.67 +2.75 Sing dlr 1.312 1.3373 +1.91 Taiwan dlr 29.226 29.848 +2.13 Korean won 1078.700 1070.50 -0.76 Baht 31.340 32.58 +3.96 Peso 51.640 49.93 -3.31 Rupiah 13440.000 13565 +0.93 Rupee 64.070 63.87 -0.31 Ringgit 3.887 4.0440 +4.04 Yuan 6.282 6.5069 +3.58 (覧ください)