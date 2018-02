UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝下落、世界株安で心理悪化

[6日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の通貨が対ドルで下落。世界的な 株安を受け投資家心理が悪化した。 OANDAのアジア太平洋地域トレーディング部門責任者、スティーブン・イネス氏 は「足元の株価急落が投資家心理の重しとなり資金が流出している」と指摘した。 主要6通貨に対するドル指数はは89.610と、本格的な株安が始まった2 日から約1.1%高。 ただ安全資産である円は買われた。ドル/円相場は一時0.6%安。 韓国ウォンは対ドルで0.58%安。2017年11月以来の安値となっ た。 タイバーツは約0.4%安。台湾ドルは0.3%安。マレーシアリ ンギも0.4%安。 インドルピーは7日に中銀会合を控え約0.35%安。 シンガポールドルは小幅安。 フィリピンペソは0.1%安。フィリピンの総合株価指数は一時2 .7%安だった。 フィリピンの1月消費者物価指数(CPI)は前年比4.0%上昇と、ロイターがま とめた予想(3.5%上昇)を上回り、中央銀行の目標レンジ(2─4%)の上限となっ た。中銀は「適切なタイミングで行動を起こす」準備ができているとの見方を示した。 人民元は対ドルで小幅高。OANDAのイネス氏は「中国の国債が年内に 多くの債券インデックスに採用される見通しで、投資家が人民元買いを検討し始めている のだろう」と述べた。 GMT0520(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 Change on day at 0520 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.740 109.09 +0.32 Sing dlr 1.322 1.3215 -0.02 Taiwan dlr 29.404 29.307 -0.33 Korean won 1094.900 1088.5 -0.58 Baht 31.640 31.52 -0.38 Peso 51.570 51.51 -0.12 Rupiah 13600.000 13520 -0.59 Rupee 64.285 64.06 -0.35 Ringgit 3.914 3.898 -0.41 Yuan 6.292 6.2940 +0.03 Change so far Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 108.740 112.67 +3.61 Sing dlr 1.322 1.3373 +1.17 Taiwan dlr 29.404 29.848 +1.51 Korean won 1094.900 1070.50 -2.23 Baht 31.640 32.58 +2.97 Peso 51.570 49.93 -3.18 Rupiah 13600.000 13565 -0.26 Rupee 64.285 63.87 -0.65 Ringgit 3.914 4.0440 +3.32 Yuan 6.292 6.5069 +3.42 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 (覧ください)