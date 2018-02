UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝堅調、米長期金利低下で

[26日 ロイター] - アジア通貨は対ドルで堅調。米長期金利の低下で投資家のリスク志向が強ま り、ドルが売られやすい地合いとなっている。 韓国ウォンが0.5%高と上昇を主導。タイバーツは0.3%高。 台湾ドルは0.2%高。台湾株が0.5%値上がりしている。 マレーシアリンギは0.3%高。今年はリンギの上昇が目立っている。 人民元は0.4%上昇し、2週間ぶり高値。基準値(中間値)が元高方向に設定されたこと やドルの下落が背景。 3人の関係筋によると、中国人民銀行(中央銀行)の次期総裁に、習近平国家主席の信認のあるエコノ ミスト、劉鶴氏(66)が最有力候補として浮上した。 OCBCによると、劉鶴氏が総裁に就任した場合、金融リスク対策で中銀の権限が拡大する可能性があ る。 シンガポールドルは0.2%高。シンガポールの1月の鉱工業生産(製造業生産)は、前年同月 比17.9%増と、予想を上回った。エレクトロニクス分野の生産が急増した。 0548GMT(日本時間午後2時48分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Change on the day Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.550 106.88 +0.31 Sing dlr 1.317 1.3195 +0.22 Taiwan dlr 29.239 29.306 +0.23 Korean won 1073.800 1079 +0.48 Baht 31.349 31.45 +0.32 Peso 51.870 51.89 +0.04 Rupiah 13655.000 13665 +0.07 Rupee 64.635 64.73 +0.15 Ringgit 3.907 3.917 +0.26 Yuan 6.312 6.3379 +0.41 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 106.550 112.67 +5.74 Sing dlr 1.317 1.3373 +1.57 Taiwan dlr 29.239 29.848 +2.08 Korean won 1073.800 1070.50 -0.31 Baht 31.349 32.58 +3.93 Peso 51.870 49.93 -3.74 Rupiah 13655.000 13565 -0.66 Rupee 64.635 63.87 -1.18 Ringgit 3.907 4.0440 +3.51 Yuan 6.312 6.5069 +3.08 (