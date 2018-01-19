22日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 通常国会召集、安倍首相が施政方針演説 日銀金融政策決定会合（1日目） 0800 １月ロイター短観 1000 弾道ミサイルを想定した住民避難訓練 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1300 鉄連会長会見 1300 １２月・２０１７年マンション発売（不動産経済研究所） 1400 １２月のショッピングセンター売上高 1530 経団連会長会見 1600 １２月のコンビニ売上高 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １９日（金） 09:00 ユーロ圏：経常収支（ＥＣＢ） Nov 09:30 英：小売売上高（国立統計局） Dec 15:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Jan ◇イベント 18:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 18:00 クオールズ米ＦＲＢ副議長が銀行規制について講演 米暫定予算が期限切れ ２０日（土） トランプ米大統領就任１年 ２２日（月） 13:30 米：シカゴ連銀全米活動指数 Dec ◇イベント ユーロ圏財務相会合