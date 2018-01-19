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#東京外為市場ニュース
January 19, 2018 / 6:06 AM / a day ago

22日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
  　　通常国会召集、安倍首相が施政方針演説
    　日銀金融政策決定会合（1日目）
    
0800　１月ロイター短観
1000　弾道ミサイルを想定した住民避難訓練
1030　流動性供給入札
1245　流動性供給入札結果
1300　鉄連会長会見
1300　１２月・２０１７年マンション発売（不動産経済研究所）
1400　１２月のショッピングセンター売上高
1530　経団連会長会見
1600　１２月のコンビニ売上高
1700　流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄    
  　
    　 　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                       
            
１９日（金）
09:00    ユーロ圏：経常収支（ＥＣＢ） Nov             
09:30    英：小売売上高（国立統計局） Dec            
15:00    米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Jan             
    
◇イベント
18:00    ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
18:00    クオールズ米ＦＲＢ副議長が銀行規制について講演
米暫定予算が期限切れ
２０日（土）
トランプ米大統領就任１年
    
２２日（月）
13:30    米：シカゴ連銀全米活動指数 Dec             
    
◇イベント
ユーロ圏財務相会合

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